2,5 Jaar cel voor doodrijden Tom (23)

Aalsmeer – De 46-jarige man die twee jaar geleden de 23-jarige Tom van Tol uit Aalsmeer heeft dood gereden, is door de rechter veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Ook heeft hij een rijontzegging gekregen van vijf jaar.

Tom en zijn toen 18-jarige nichtje werden, na een gezellige avond gehad te hebben in de feesttent in het Centrum, aangereden op de Oosteinderweg. De twee waren op de fiets op weg naar huis toen zij werden aangereden door de verdachte. Tom overleed ter plekke aan zijn verwondingen, zijn nichtje raakte zwaar gewond.

De automobilist uit Rijsenhout had alcohol gedronken en volgens getuigen reed hij met hoge snelheid over de Oosteinderweg. De rechter verwijt de man roekeloosheid, maar acht hem niet schuldig aan doodslag of poging tot doodslag.

Foto: Bloemen voor Tom op de plek waar het dodelijke ongeluk heeft plaatsgevonden.