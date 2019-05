24 Kandidaten voor kinderburgemeester

Aalsmeer – In totaal 24 jongens en meiden hebben zich kandidaat gesteld voor de functie van kinderburgemeester. Deze woensdag 22 mei wordt het spannend, want alle 10- en 11-jarigen krijgen van de gemeente een leerzame en leuke middag aangeboden in De Oude Veiling en ze moeten zich presenteren aan de jury. De jury bestaat uit wethouder Robbert-Jan van Duijn, Lenneke Heijjer van De Binding, Heleen Broerse (directie De Graankorrel) en huidig kinderburgemeester Hannah Fokkema.

Zes kandidaten

Na de ontvangst in de grote zaal worden de kandidaten welkom geheten en toegesproken door burgemeester Gido Oude Kotte en kinderburgemeester Hannah. Daarna volgen workshops en dienen de kinderen zich in één minuut te presenteren aan de jury. Nadat de kinderen naar huis zijn gegaan, gaat de jury in beraad en maakt een selectie van zes kandidaten die verder mogen naar de volgende ronde. Alle deelnemers worden door de wethouder gebeld en hij zal ze vertellen of ze wel of niet doorgaan.

Campagne voeren

De zes geselecteerde jongens en meiden gaan tussen 27 mei en 12 juni campagne voeren om zowel mogelijk kinderen op zich te laten stemmen. De verkiezingen zijn op woensdag 12 juni, tijdens de buitenspeeldag. Alle kinderen in de basisschool-leeftijd uit Aalsmeer en Kudelstaart mogen deze middag stemmen op hun favoriete kandidaat. Er komen stemhokjes te staan het Centrum en in Oost en in Kudelstaart.

Installatie kinderburgemeester

Op donderdag 27 juni, tijdens het evenement ‘Bouw een Bootje’ in de Westeinder Water Week, wordt afscheid genomen van Hannah en wordt de nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd.