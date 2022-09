200ste huisbezoek voor ophangen rookmelders

Aalsmeer – Een bijzonder en bescheiden feestje is afgelopen donderdag 15 september gevierd. Brandweerman Theo de Kruijf helpt inwoners bij het ophangen van rookmelders in woningen en het tweehonderdste bezoek in de gemeente was bij mevrouw van Dorp in de Hornmeer. Theo werd voor het bereiken van deze mijlpaal vergezeld door Marleen van de Kerkhof, plaatsvervangend commandant van korps Aalsmeer, die een bloemetje overhandigde aan de verraste inwoonster.

Rookmelders zijn sinds 1 juli verplicht en nagenoeg iedereen heeft deze in huis, maar het bevestigen ervan aan het plafond is niet voor iedereen makkelijk. Hiervoor heeft Theo een speciaal trucje. Met een ploemper wordt de rookmelder aan het plafond ‘geplakt’.

Sinds februari brengt de brandweerman wekelijks een dag in de week vrijwillig bezoeken aan inwoners om de rookmelders op te hangen. “Ik heb per dag dan zo’n acht tot tien afspraken”, vertelt Theo. “En ik doe het met plezier.” Tijdens corona konden geen huisbezoeken gebracht worden, maar de inhaalslag is ingezet en inmiddels heeft Theo al weer enkele maanden wekelijks een volle agenda. Bij mevrouw van Dorp zijn twee rookmelders geplaatst. Een op de begane grond en een op de eerste verdieping.

De rookmelder in huis (of niet) en hulp nodig bij het bevestigen ervan? Theo de Kruijf wil nog steeds de helpende hand bieden. Een afspraak maken kan via het centrale nummer van de brandweer: 020-5556000.