20 september 50-dingenfeest bij De Woudreus

De Ronde Venen – Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen alle leerlingen van groep 3 in De Ronde Venen het 50-dingenboek. In het boek staan 50 activiteiten die je voor je 12de gedaan moet hebben in de natuur. Op zondagmiddag 20 september bieden we een aantal van die activiteiten aan tijdens het 50-dingenfeest bij NME-Centrum De Woudreus. Met een mooie aftekenkaart kunnen kinderen de activiteiten afvinken: ze kunnen bijvoorbeeld waterdiertjes vangen en bekijken, een rieten bootje of een natuurkunstwerk maken en een eigen stok kerven. Boswachter Beer geeft vervolgens voor alle kinderen een voorstelling.

Programma

In verband met corona is het programma aangepast. Een ronde ziet er als volgt uit: het eerste uur kunnen kinderen negen activiteiten uit het 50-dingenboek doen. Vervolgens neemt ‘Boswachter Beer’ de kinderen mee naar zijn theater voor een openlucht voorstelling van 30 minuten. Na de voorstelling kunnen kinderen op expeditie in de (natuur)speeltuin van het Speelwoud. Daar kunnen ze aan den lijve hoogteverschillen ervaren, in een boom klimmen en door het hoge riet lopen.

Aanmelden verplicht

We volgen bij de organisatie van het 50-Dingen feest de richtlijnen van het RIVM op. Als je wilt komen moet je je daarom verplicht aanmelden (dat kan vanaf 1 september) via www.dewoudreus.nl, kijk bij activiteiten. De starttijden (rondes) zijn: 12.00, 13.15, 14.30 of 15.45 uur. Meld je als gezin/ verzorgers aan voor één starttijd aan en geef aan hoeveel kinderen er meekomen (maximaal 4 kinderen per 2 volwassenen). Let op, er is beperkt plek. Mocht het slecht weer zijn op 20 september, dan gaat het feest helaas niet door. Houd daarvoor de website www.dewoudreus.nl in de gaten.