2 Meervallen op 1 dag gevangen in Westeinder!

Aalsmeer – Dat er grote Meervallen zwemmen in de Westeinderplassen is inmiddels bij velen bekend. Regelmatig gooien vissers hun hengel uit in de Poel met de hoop zo’n kanjer te vangen.

Afgelopen weekend was het tropisch heet en meestal blijven de vissen dan diep in het water, maar afgelopen zondag 9 augustus niet. Want, ondanks de hitte wist Dion Bijl uit Aalsmeer maar liefst twee maal een mooie Meerval aan de haak te slaan.

Rond drie uur in de middag moesten de spieren aangespannen worden voor de eerste Meerval van liefst 125 centimeter! Dion had de smaak te pakken en besloot nog een poging te wagen. Hij moest even geduld hebben, maar om zeven uur ’s avonds kon trots de tweede Meerval getoond worden. Deze was iets kleiner, maar nog altijd wel 112 centimeter!

Zwemmers, die in de buurt waren en oog in oog kwamen te staan met de grote Meervallen, gaven aan best geschokt te zijn door het formaat. Zwemmen er echt zulke grote vissen onder hun door in het donkere water van de Westeinderplassen? Ja, dus!

Maar, wees niet bang. In principe zitten Meervallen diep in de modder en hebben ze het niet zo op mensen. Er zijn overigens genoeg inwoners die om de aanwezigheid van Meervallen absoluut niet gaan zwemmen in de Poel, er zal er maar één in je teen bijten…

Dion heeft de Meervallen, na er foto’s van gemaakt te hebben, uiteraard terug gezet. Ook deze twee zwemmen dus weer/nog in de Westeinder.