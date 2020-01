1e J.C. Mensinglaan: Mooie en gezellige laan

Aalsmeer – We leven in een tijd van verandering waarbij er ook problemen zijn als verharding van de maatschappij en vereenzaming van mensen. In de 1e J.C. Mensinglaan zijn er afgelopen jaren vele veranderingen geweest en vonden enkele inwoners het tijd voor een nieuwjaarsborrel. Alle inwoners tussen de Stommeerweg en de Hortensialaan waren uitgenodigd om op zaterdag 4 januari tussen 17.00 en 20.00 uur een borrel te komen drinken.

Hier is buitengewoon enthousiast op gereageerd en ruim 80% van de inwoners was aanwezig. Alle aanwezigen waren heel blij met het initiatief wat een groot succes is geworden.

De gemiddelde leeftijd is afgelopen jaren behoorlijk gezakt en boven verwachting blijkt dat er vele kleine kinderen in de straat wonen. Tevens waren er ontmoetingen tussen mensen die al 18 jaar in de laan wonen maar elkaar nog niet kenden.

Er was glühwein, fris en chocolademelk voor de kleintjes geregeld. Verder namen vele verschillende buurtjes hapjes mee waardoor er voldoende eten en drinken was voor iedereen. De partytent was gezellig aangekleed en een enkele vuurkorven brachten de sfeer. Het einde van de bijeenkomst liep iets wat uit naar 01.00 uur.

Er is gesproken om meer samen te doen en een buurt App op te zetten om elkaar bij te kunnen staan indienen noodzakelijk. Verder zal deze bijeenkomst zeker niet de laatste zijn. De 1e J.C. Mensinglaan is niet alleen een mooie laan om te wonen, maar tevens een hele gezellige laan!