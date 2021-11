1e Bijeenkomst ‘Pedagogen op het Veld’ geslaagd

Aalsmeer – Afgelopen maandag 1 november was de eerste bijeenkomst van het project ‘Pedagogen op het Veld’ in de kantine van FC Aalsmeer. Trainer Mark van Dieren gaf uitleg over gedrag, agressie en hoe je daar als vrijwillig trainer goed mee om kunt gaan. Alles begint met het herkennen van gedrag door middel van een gedragsmatrix. Die matrix werd met elkaar bekeken en besproken. Trainers werden bewust gemaakt van hun eigen referentiekader ten opzichte van de richtlijnen van de club. Vervolgens kwam de ABCD-methode aan bod. Dit staat voor Afleiden, Buigen met empathie, Confronteren en Doelbewust negeren.

Ervaringen uitwisselen

Na afloop van de theorie was er ruimte voor de bespreking van casussen over gedrag op het sportveld. Trainers wisselden ervaringen en advies met elkaar uit en kwamen zo op nieuwe ideeën en inzichten. Wim van Zwieten en Hans van Kasteren kwamen aan het woord over hun ervaringen bij RKDES in Kudelstaart. Het was voor de aanwezigen een leerzame en geslaagde avond.

Volgende bijeenkomst

In het nieuwe jaar volgt een tweede bijeenkomst met als thema ‘Ouders langs de lijn’. Daarin komt aan bod hoe om te gaan met ouders van kinderen die je training geeft. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor alle trainers en coaches die actief zijn binnen het Aalsmeerse verenigingsleven. Verenigingen ontvangen hier een uitnodiging voor van de gemeente die doorgezet kan worden naar de vrijwilligers.

Meer informatie

Heeft u vragen, suggesties voor een thema of vindt u het leuk om een locatie beschikbaar te stellen voor de bijeenkomst? Neem dan contact op met Tessa Westerhof van Buurtwerk, telefonisch via 06-82107209 of per mail: tessa.westerhof@buurtwerk.nl.