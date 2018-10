19e NK Bonaken in Leimuiden

Leimuiden – Het 19e Nederlands Kampioenschap Bonaken is aanstaande. Inmiddels hebben iets meer dan 100 Bonakers zich al ingeschreven voor het evenement dat zaterdag 3 november in Leimuiden wordt gehouden. Het Nederlands Kampioenschap start zaterdag om 13.00 uur. Inschrijven kan nog steeds via www.bonaken.nl of zaterdag aan de zaal. Deelname is gratis.

Het kaartspel Bonaken prijkt sinds vorig jaar op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. De Stichting Bonaken Nederland heeft het spel voorgedragen om er zeker van te zijn dat de spelregels – de ziel van het spel – tot in lengte van jaren gekoesterd, beschermd en geconserveerd worden.

“Bonaken is een fascinerend spel. Het is mooi dat we met de Bonaken Academie spelers de fijne kneepjes van het spel kunnen bijbrengen. De cursusavonden zijn zowel geschikt en bedoeld door beginners als spelers die het spel al vaker hebben gespeeld”, aldus Wim Buskermolen, voorzitter van de Stichting Bonaken Nederland.

Wat is Bonaken?

Bonaken is een uniek spel. Overal in Nederland zijn de regels anders maar op het Nederlands Kampioenschap gelden de regels van de Stichting Bonaken Nederland. Die spelregels zijn terug te vinden op de website www.bonaken.nl.

Deelnemers uit bijna alle Nederlandse provincies komen op zaterdag 3 november naar Leimuiden om mee te doen aan het NK. Ieder jaar trekt het kampioenschap ongeveer 125 deelnemers.