18 Holes Golfbaan in Amsterdamse Bos

Aalsmeer/Uithoorn – Afgelopen week werden de eerste van 18 cirkels in het Amsterdamse Bos cirkels gemaaid. Dat maaien van de ‘greens’ is een voorbode van de aanleg van een heuse 18 holes golfbaan. Op dinsdag 4 juli is het bos omgetoverd voor een evenement van een dag. Dan vindt het Amsterdamse Bos Golftoernooi plaats. Inzet is: geld bijeenbrengen voor het goede doel van De Nederlandse Hersenbank.

Hersenziekten

Het opsporen van oorzaken van neurologische en psychiatrische hersenziekten en het vinden van oplossingen daarvoor. Dat is het doel van de Nederlandse Hersenbank. Een enorme opgave, want het menselijk brein is zo’n geavanceerde supercomputer dat de werking ervan niet in diermodellen of reageerbuizen kan worden nagebootst. De enige manier om achter de werking van het brein te komen is via onderzoek naar menselijk hersenweefsel. Op dat gebied speelt ons land met de Nederlandse Hersenbank internationaal een vooraanstaande rol.

Betere diagnoses

Door wetenschappelijk onderzoek aan dit weefsel ontstaat er meer inzicht in de werking van onze hersenen. Dat kan leiden tot het ontwikkelen van zeer gerichte behandelmethoden van neurologische en psychiatrische hersenziekten en een betere kwaliteit van leven. Door de hoeveelheid hersenweefsel te vergroten, krijgen onderzoekers meer kans om de gewenste antwoorden te vinden. Directeur Inge Huitinga van de Nederlandse Hersenbank: “Het blijkt dat de diagnoses van neurologische aandoeningen bij leven regelmatig niet overeenkomen met het beeld wat we in de hersenen aantreffen na overlijden. Dankzij de donatie van de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn kan de Hersenbank onderzoeken hoe vaak en waarom dit misgaat, in het bijzonder bij de ziekte van Parkinson en gerelateerde dementie en zodoende het belang van postmortaal onderzoek onderbouwen.”

Golftoernooi

Dit wordt de zevende editie van het Amsterdamse Bos Golftoernooi dat de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn (inclusief Ronde Venen) organiseert. De eerste drie toernooien hadden de Stichting MS Research als goede doel en van de laatste drie ging de opbrengst naar de AMC Foundation. Ook in deze zes edities stond de behandeling van hersenkwalen centraal.

Amsterdamse Bos Golf nodigt bedrijventeams uit de regio rond het Amsterdamse Bos uit om deel te nemen met een flight van drie personen. Maar ook individuele golfers kunnen meedoen. Bovendien is er voor niet-golfers een leerzame clinic onder leiding van een golf pro. Het toernooi wordt gezien als een uniek relatiebeheer evenement in de regio. Inspanning wordt gecombineerd met ontspanning en verrassing met culinair genieten. En dat is alleen nog maar in de baan.

Inschrijven kan via de website www.amsterdamsebosgolf.nl . Het aantal flights is beperkt, dus wie het eerst komt, golft ook het eerst. Na gedane arbeid, is het nog beter eten en drinken! Een exquise diner ligt zal de tongen letterlijk in beweging brengen. De avond wordt afgesloten met een gezellige veiling van enkele hoogstaande diensten en prachtige producten. Kortom een geweldige dag voor een geweldig goed doel.