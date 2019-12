17e Nieuwjaarsduik in Het Oosterbad

Aalsmeer – Op woensdag 1 januari om precies 14.00 uur organiseert ook Het Oosterbad weer een fris begin van het nieuwe jaar 2020 in de vorm van de nieuwjaarsduik.

De nieuwjaarsduik is een oer-Hollandse traditie sinds 1960 en wordt voor de 17e keer georganiseerd in Het Oosterbad. Op het mooie terras is deze 1 januari ook een gezellige nieuwjaarsreceptie voor degenen die de frisse duik niet nemen, maar wel aan willen moedigen en elkaar de beste wensen willen geven.

Naar schatting zullen ruim 50.000 mensen het koude water in gaan op 132 plaatsen in Nederland waar de Unox Nieuwjaarsduik wordt georganiseerd. Unox trakteert op erwtensoep en de iconische oranje mutsen. Precies 60 jaar geleden was het Ok van Batenburg die aan het Zandvoortse strand de eerste duik organiseerde en dit groeide uit tot een nationale traditie met media-aandacht over de hele wereld. En deze traditie is ook dit jaar weer in Het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade 1, dat een officiële Unox-locatie is.

Warming-up

Rond 13.30 uur zal Het Oosterbad haar deuren openen en even voor 14.00 uur zal er begonnen worden met de warming-up, waar alle plonsers aan mee moeten doen. Omlijst door gezellige muziek zal iedereen om 14.00 uur het frisse Oosterbadwater trotseren en daarna genieten van een heerlijke kop snert, warme chocomelk of een glühwein. Iedere durfal is welkom om het nieuwe jaar met een frisse ‘duik’ te openen en natuurlijk zijn kijkers ook van harte welkom.