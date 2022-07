17 Lief & Leedstraten in Aalsmeer

Aalsmeer – In een Lief & Leedstraat kijken buren naar elkaar om. In Aalsmeer en Kudelstaart zijn sinds deze week 17 Lief & Leedstraten, nu de Berkenlaan en de J.P. Thijssenlaan zich ook hebben aangesloten. In oktober 2021 is gestart met de Lief & Leedstraten in Aalsmeer en Kudelstaart.

Inwoners Patricia van Baal en Pieter Mäkel zijn de nieuwe ‘gangmakers’, de initiatiefnemers van de Berkenlaan en de J.P. Thijssenlaan. Tijdens de Geluksroute in mei ontvingen zij een folder van Lief en Leed en deze inspireerde hen om hun straten ook aan te melden. In de praktijk kijken de buren in de nieuwe Lief & Leedstraten eigenlijk al naar elkaar om. Bij bijzondere gelegenheden wordt er al geld ingezameld, om als straat een bloemetje of iets kleins te kopen. Met de inhoud van het Lief & Leedpotje, 100 euro, zijn er meer mogelijkheden om voor kleine attenties en aandacht te zorgen. Dat kan zijn om iemand te feliciteren, maar ook om te bemoedigen of gewoon om te laten weten dat buren aan je denken. Patricia en Pieter hebben al een paar leuke ideeën. Ook vinden ze het leuk om samen met andere ‘gangmakers’ in het dorp ideeën uit te wisselen en elkaar te inspireren.

Gangmakers en startpakket

Ook Lief & Leedstraat worden en een Lief & Leedpotje ontvangen? De spelregels zijn eenvoudig: Er zijn minimaal twee mensen per straat die het initiatief ondersteunen. Dat zijn de gangmakers. Samen beheren zij het Lief & Leedpotje van 100 euro per jaar om te gebruiken voor kleine attenties, zoals een kaartje, iets lekkers, een bloemetje of een klein presentje. Met een startpakket worden de gangmakers een handje geholpen om van de Lief & Leedstraat een succes te maken. Bel voor meer inlichtingen of aanmelding naar: 0297 326 670 of stuur een mail naar: liefenleed.aalsmeer@participe.nu. Meer informatie is ook te vinden op www.participe-amstelland.nu/lief-en-leed-aalsmeer.

Foto: Patricia van Baal en Pieter Mäkel met buurtverbinder Milena Luteijn.