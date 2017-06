150e Gezinshuis in Aalsmeer verwelkomt

Aalsmeer – Gezinshuis.com verwelkomt het 150e gezinshuis binnen haar franchiseformule. Een mijlpaal waar de organisatie bijzonder trots op is. Lodewijk de Kruijf en Bianca Egberts van gezinshuis ‘Con Amore’ uit Aalsmeer stapten over van een gezinshuis in loondienst naar het zelfstandig ondernemerschap. Tijdens de (besloten) open dag van het gezinshuis, komende zaterdag, wordt deze mijlpaal gevierd.

De vraag naar zelfstandig ondernemende gezinshuizen groeit sinds 2007 onverminderd sterk. Deze groei onderstreept de meerwaarde van Gezinshuis.com als franchiseorganisatie voor gezinshuizen. Bovendien toont recent wetenschappelijk onderzoek het belang van gezinshuizen als woonvorm voor kinderen en jongeren met forse problematiek.

Lodewijk en Bianca hebben naast hun twee dochters, twee jongeren en drie jonge moeders met hun baby’s in huis. In 2013 zijn ze als professioneel jeugdhulpverleners gestart als gezinshuis in loondienst. Dit jaar besloten ze de overstap te maken naar een zelfstandig ondernemend gezinshuis binnen de franchiseformule van Gezinshuis.com. Hierin werken zij samen met zorgaanbieders Altra Jeugdzorg en Intermetzo.

Aanstaande zaterdag 10 juni houdt het gezinshuis open huis, waarbij zij genodigden een kijkje geven in hun gezinshuis en vertellen over het werk als gezinshuisouder. Gezinshuis.com viert de komst van haar 150e franchisenemer tijdens deze gelegenheid met taart. Bestuurder Rob de Munck en Formulemanager Charlie Victorian zullen aanwezig zijn.

Gezinshuis.com brengt zorgaanbieders en gezinshuizen samen en selecteert en faciliteert de gezinshuizen die bij deze franchiseorganisatie zijn aangesloten. Meer weten over gezinshuizen of de franchiseformule? Kijk op www.gezinshuis.com.