12.000 XTC-pillen in opslagbox in Aalsmeer

Aalsmeer – Bij een groot drugsonderzoek heeft de politie door heel Nederland twaalf personen aangehouden die betrokken zijn bij grootschalige productie en export van verdovende middelen. Op verschillende locaties zijn aanhoudingen verricht en woningen doorzocht. In Aalsmeer zijn in een opslagbox 20 kilo MDMA en 12.000 XTC-pillen aangetroffen.

De actie van de politie vond plaats op maandag 26 november en spreidde zich door heel Nederland. In onder andere Utrecht, Vleuten, Woerden, Maarssen, Houten, Waardenburg, Almere, Lopikerkapel en Aalsmeer zijn aanhoudingen en doorzoekingen verricht in woningen en opslagplaatsen. De aangehouden verdachten zijn twaalf mannen en vrouwen tussen de 38 en 61 jaar oud.

In Maarssen werd een persoon op heterdaad aangehouden bij het produceren van XTC-pillen. In de ruimte stonden twee werkende tabletteermachines, die ingesteld waren op de productie van 18.700 pillen per uur. Verder vond de politie hier ruim 44 kilo MDMA poeder, 26 kilo XTC-pillen en ruim 33 kilo aan poeder om pillen van te maken.

Bij de doorzoekingen is naast de aanzienlijke hoeveelheden verdovende middelen en grondstoffen voor het produceren ervan, bijna een miljoen euro contant geld aangetroffen. Hoofdzakelijk biljetten van twintig en vijftig. Ook zijn twee vuurwapens met munitie en drie alarmpistolen gevonden. Verdere zijn onder andere vrachtwagens, luxe auto’s en een geldtelmachine in beslag genomen.

De politie heeft bij de actie ook geld- en drugshonden ingezet. Bovendien is expertise ingezet van forensische opsporing, digitale opsporing, de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) en de Belastingdienst. Meerdere aanhoudingen en doorzoekingen in de nabije toekomst worden niet uitgesloten. De verdachten worden voorgeleid voor de rechter-commissaris.

Tekst en foto: Politie.nl