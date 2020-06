11-Jarige Julius nieuwe kinderburgemeester

Aalsmeer – De opvolger van kinderburgemeester Berber Veldkamp is bekend. Het is de 11-jarige Julius van Wilgenburgh. Hij is door een deskundige jury gekozen uit drie genomineerden. Julius zit in groep 7 van PCBS De Brug en zijn slogan is ‘KidsKennenKids in Aalsmeer‘. Donderdagochtend werd Julius in zijn klas met bloemen verrast door Berber en wethouder Bart Kabout.

Berber vertelde aan Julius dat het hartstikke leuk is om kinderburgemeester te zijn, wethouder Kabout wenste Julius heel veel succes en zijn klas was trots dat ze de nieuwe kinderburgemeester in hun midden hebben.

Flinke discussie

Waar normaal door middel van campagnes en verkiezingen de nieuwe kinderburgemeester wordt gekozen, hebben de kandidaten in deze coronatijd video’s gemaakt waarin ze vertellen waarom ze kinderburgemeester willen worden en wat hun belangrijkste ideeën zijn. Tussen de juryleden is stevig gediscussieerd over de video’s. Die waren leuk en met veel enthousiasme gemaakt en de kandidaten hielden allemaal een goede presentatie.

Minecraft Aalsmeer

Julius wil de kinderen in Aalsmeer en Kudelstaart verbinden door online met z’n allen de gemeente na te bouwen in een soort digitale legowereld, Minecraft Aalsmeer. Zelf heeft Julius de Watertoren al op die manier nagebouwd. Via deze link is de Sollicitatievideo Julius te zien. Verder wil Julius alle scholen in Aalsmeer en Kudelstaart verbinden in een online YouTube setting. Zelf maakt hij al YouTube video’s. Hij houdt er ook van om Pokémons te vangen met zijn vrienden en zit in de leerlingenraad van PCBS De Brug. Later wil hij naar de universiteit.

Meest vernieuwend

In de jury zaten naast de huidige kinderburgemeester Berber Veldkamp en wethouder onderwijs en jeugd Bart Kabout ook Heleen Broerse, directeur van basisschool De Ruimte, en Lenneke Heijjer, teamleider van het Cultuurpunt Aalsmeer. De jury is unaniem in het oordeel dat Julius het meest vernieuwende plan heeft voor de kinderen in Aalsmeer.

Installatie

Op woensdag 17 juni wordt Julius tijdens de zitting van de kinderraad officieel geïnstalleerd. De keten wordt dan in de raadszaal van het raadhuis overgedragen door Berber aan Julius.