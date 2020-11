100e ‘Schoonheid van Aalsmeer’ verkocht

Aalsmeer – De initiatiefnemers van de kalender ‘de Schoonheid van Aalsmeer’ merken dat mensen bewust wat minder in de winkels komen, waardoor het toch moeilijker is om de kalenders te verkopen. Toch kan gemeld worden dat onlangs het 100e exemplaar verkocht is.

De opbrengst van ‘de schoonheid’ is bestemd voor kinderboerderij Boerenvreugd en voor behoud en verfraaien van de natuur in en op de Westeinderplassen.

“We zijn allemaal zo druk met corona, dat we vergeten om ons heen te kijken! Het is in Aalsmeer zo leuk en zo mooi, letten we wel op? Zien we het nog wel? In de kalender zijn weer talloze foto’s opgenomen die de Schoonheid van Aalsmeer en Kudelstaart prachtig in beeld brengen. Verrassend, herkenbaar en zo typisch Aalsmeers”, aldus Paulien Pannekoek. “Leuk om te hebben, en leuk om te geven.” De kalender is in diverse winkels te koop. Kijk voor de verkoopadressen op: www.deschoonheidvanaalsmeer.nl. Via de website kunnen ook kalenders besteld worden, dan worden ze thuis bezorgd.