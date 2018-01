10 Vriendinnen in ‘De top 10 van…’

Aalsmeer – In de ‘Top 10 van…’ op maandag 29 januari op Radio Aalsmeer komt er niet één gast, maar wel negen. Presentatrice Miranda Gommans heeft namelijk haar vriendinnen uitgenodigd waar zij jaarlijks een weekend mee op stap gaat.

Dit groepje meiden is daar zesentwintig (!) jaar geleden mee begonnen en ze zijn nog steeds bij elkaar. Elk van hen heeft een favoriet nummer uitgekozen dat te maken heeft met de vriendinnenweekendjes of gewoon, omdat er een mooi verhaal aan vastzit.

Tien bijzondere verhalen dus in deze speciale ‘De Top 10 van…’ van 20.00 tot 21.00 uur. Talitha van Itterzon zal de vrouwenavond compleet maken en bedient de knoppen. Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel en digitaal radiokanaal 868 (Caiway).