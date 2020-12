10 Kinderen verrast met cadeautjes uit Centrum

Aalsmeer – Sinterklaas en een Piet mochten namens de ondernemers uit Aalsmeer Centrum vrijdagmiddag 4 december bij maar liefst tien kinderen cadeautjes af gaan geven. De prijswinnaars hadden hun verlanglijstje ingestuurd met daarop drie cadeautjes, die te koop waren bij de winkels in Aalsmeer Centrum. Zij werden blij gemaakt met deze cadeautjes en een coronaproof ‘deurbezoekje’ van de Goedheiligman.

Allereerst werd de 6-jarige Colle Dijkstra uit Kudelstaart naar Vishandel Smit en Bond in de Zijdstraat gelokt. Op zijn lijstje stond onder andere een bakje visfrietjes met cocktailsaus. Deze wens moest volgens de lokale ondernemers zeker ingewilligd worden. Daar werd hij, samen met zijn ouders en broer, overvallen door Sint en Piet en kon hij lekker genieten van zijn ‘visvriendjes’ zoals hij de lekkernij zelf noemt.

Van chocola tot een feestjurk

Daarna ging de reis van Sinterklaas en zijn gevolg naar de Aalsmeerderweg waar Lieke van den Dool blij werd gemaakt met onder andere een mooi boek en een kettinkje. Mara en haar broertje Tuur Tates werden bij hun huis in Kudelstaart verrast en ook Indy de Boer kreeg de drie cadeautjes van haar lijstje, waaronder een glitter feestjurk.

Daarna weer terug richting Aalsmeer waar de 7-jarige Marius Verhaar blij gemaakt werd en tot slot stopte de Sint bij een gezin van vier kinderen op de Perronzijde. Daar werden Sil, Fenne, Fijs en Loek van der Sluis in de watten gelegd. Zij kregen onder andere warmteknuffels, boeken, een voetbal, een besteksetje van Nijntje en een stoere toilettas.

Dankbaar

De winkeliers uit Aalsmeer Centrum zijn dankbaar dat veel mensen hun Sinterklaasinkopen in lokaal hebben gedaan. Ondanks het feit dat er geen echte speelgoedwinkel meer in de Zijdstraat zit, zijn er nog voldoende leuke dingen voor kinderen en volwassenen te koop. De variatie aan cadeaus op het verlanglijstjes was dan ook groot.

Er wordt uitgekeken naar de klanten die ook hun Kerstinkopen komen doen in Aalsmeer Centrum. Alle ondernemers doen hun best om ze veilig te laten winkelen, maar roepen hun klanten wel op om zoveel mogelijk gespreid te komen. Vergeet dus vooral de vaak wat rustige ochtenden niet, de koopavonden of bijvoorbeeld zondag 20 december waarop veel winkels hun deuren zullen openen.

Foto: Colle Dijkstra met zijn grote wens, ‘visvriendjes’ van Sinterklaas.