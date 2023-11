Kerstconcert Amicitia met werken van G.F. Händel en J. Rutter

Uithoorn – Op 15 december om 20.15 uur geeft AMICITIA een feestelijk concert in de met kerststallen versierde Schutse te Uithoorn. The Coronation Anthems van G.F. Händel en het Magnificat van J. Rutter worden uitgevoerd met medewerking van Het Promenade Orkest, soliste Titia van Heyst en op het orgel Eric Jan Joosse. Het geheel staat onder leiding van dirigent Toon de Graaf. In de Coronation Anthems, bekend van de Champions League en de kroning van koning Charles V wordt de koning veel goeds gewenst en Gods nabijheid. Deze eigenschappen en wensen zijn ook profetisch voor de Koning met een hoofdletter, Jezus. Van deze Koning vieren we met kerst het geboortefeest. Na de pauze zal het Magnificat gezongen worden. De tekst van de lofzang van de Maagd Maria is te vinden in het evangelie van Lucas en is door Rutter op een fraaie hedendaagse manier op muziek gezet. Een mooi op elkaar afgestemd concert met barok componist Händel en onze tijdgenoot Rutter uitgevoerd door een professioneel symfonieorkest en de bekende sopraan Titia Heyst met oratoriumkoor AMICITIA .

Kaarten incl. consumptie à €30,- jongeren t/m 17 jaar à €15,- zijn verkrijgbaar bij de ReadShop en Bruna in Uithoorn, via de koorleden of op www.amicitia-uithoorn.nl Indien beschikbaar vanaf 19.45 uur aan de ingang, De Schutse, Merode laan 1, Uithoorn.