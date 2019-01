﻿Wethouder Rein Kroon bezoekt Jachthaven Vinkeveen.

Vinkeveen – Afgelopen week bracht wethouder Rein Kroon een werkbezoek aan Jachthaven Vinkeveen voor een rondleiding over de haven en om kennis te maken met de eigenaar en haar visie op ondernemerschap. Wethouder Kroon geeft aan dat het bijzondere combinatie is omtrent “ een jachthaven en kunst”, het is een uitdagende en verrassende combinatie die noodzakelijk om toekomstbestendig te zijn. Dit werkbezoek past in de aanpak van de gemeente om MKB- vriendelijkste gemeente te worden. Door dit bezoek wordt er een relatie opgebouwd en krijgt de gemeente informatie omtrent de dienstverlening vanuit de gemeenten. Het is tevens een mooie manier om van gedachten te wisselen over ondernemerschap in relatie tot de maatschappelijke omgeving.

Rein Kroon, Wethouder Ruimte, Economie en Sport Ronde Venen – Kristien van Elteren, eigenaar Jachthaven Vinkeveen