﻿Pieter Heiliegers geïnstalleerd als burgemeester van Uithoorn

Uithoorn – Tijdens een bijzondere raadsvergadering is op donderdag 24 januari Pieter Heiliegers geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Uithoorn. De beëdiging vond plaats door Commissaris van de Koning voor Noord-Holland Arthur van Dijk. Bij de bijzondere raadsvergadering waren naast de gemeenteraad en andere genodigden ook familie en vrienden aanwezig. Aansluitend aan de (besloten) raadsvergadering was een receptie voor iedereen die de burgemeester wilde feliciteren en verwelkomen in de gemeente Uithoorn.

Van waarnemend naar benoemd

Pieter Heiliegers volgt hiermee voormalig burgemeester Dagmar Oudshoorn op die in maart 2018 vertrok. In de periode van maart 2018 tot nu vervulde Pieter Heiligers al het ambt van waarnemend burgemeester. De officiële benoeming tot burgemeester van Uithoorn en De Kwakel vond plaats in december 2018. In de periode van 2013 tot eind 2018 was Pieter Heiligers burgemeester van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, welke per 1 januari gefuseerd is met de gemeente Haarlemmermeer. Burgemeester Heiliegers betrekt op korte termijn ook een woning in de gemeente.

Thuis voelen

Burgemeester Heiliegers: ”Ik voel me thuis in Uithoorn en De Kwakel. De waarnemingsperiode was een prima periode om te bekijken of dat het geval zou zijn. Maar je ergens thuis voelen en bij passen is uiteindelijk voor een groot deel ook een gevoelskwestie. Een gevoel dat versterkt is door de vele inwoners, organisaties en bedrijven die ik in de afgelopen maanden al heb mogen ontmoeten. Ik kijk er dan ook naar uit om verder te bouwen aan deze relaties en samen van Uithoorn een nog aantrekkelijkere gemeente te maken.”