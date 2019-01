﻿Ook De Ronde Venen kiest voor duurzame afvalinzameling

De Ronde Venen – Zes Utrechtse gemeenten kiezen voor SUEZ voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Hiermee wint de specialist in afval- en grondstoffenmanagement het inzamelcontract voor maar liefst zes van de negen gemeenten in Utrecht. De focus op duurzaamheid gaf de doorslag. Zo schaft SUEZ voor de afvalwerking in deze gemeenten 14 nieuwe kraakperswagens aan die rijden op de duurzame brandstof LNG. De LNG-voertuigen verschijnen binnenkort in het straatbeeld van de gemeenten De Bilt, Stichtse Vecht, Houten, De Ronde Venen, Wijk bij Duurstede en Eemnes.

Vier jaar

SUEZ is de komende vier jaar verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijke afvalstromen in de gemeenten De Bilt, Stichtse Vecht, Houten, De Ronde Venen, Wijk bij Duurstede en Eemnes. Per 1 januari 2019 gaan de contracten voor de afvalinzameling van huishoudelijk afval van start. Het gaat om 233.249 inwoners en 96.714 aansluitingen met jaarlijks bijna 45 kiloton restafval en 30,5 kiloton gft. De contracten hebben een optie tot twee keer twee jaar verlenging.

Kraakperswagens

Ilse van den Breemer, Manager Overheden bij SUEZ, is trots dat SUEZ de contracten voor maar liefst zes van de negen gemeenten heeft gewonnen: “Het is een bevestiging dat onze focus op duurzaamheid het verschil maakt. We verwerken en recyclen afval op de meest innovatieve wijze en onderzoeken continu het gebruik van alternatieve brandstoffen. Zo zetten we steeds meer voertuigen in die rijden op LNG, een brandstof die een stuk schoner is dan diesel. Daarnaast zorgt het winnen van de aanbestedingen voor meer arbeidsplaatsen. We nemen bijna 50 nieuwe chauffeurs en beladers aan voor de afvalinzameling in deze zes Utrechtse gemeenten.”