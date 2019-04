﻿Onderdelenmarkt Midden-Nederland

Mijdrecht – Zondag 14 april wordt de jaarlijkse onderdelenmarkt van Midden-Nederland weer gehouden. De markt vind plaats bij het landbouw meganisatiebedrijf Roeleveld & Bos aan de Tienboerenweg 15a te Mijdrecht. De stichting ‘De Historie Herleeft in de Vechtstreek’ heeft de organisatie van de onderdelenmarkt in handen. Deze stichting organiseert ook het Historisch Festival in Vreeland. Op de onderdelenmarkt worden voorwerpen verhandeld die iets met de historie te maken hebben. Dit varieert van oldtimer tractor onderdelen tot kleding. Maar ook antieke gebruiksvoorwerpen, documentatie van voertuigen en onder andere gereedschappen.

Standhouders vanuit heel Nederland en particulieren uit de omgeving komen met een karren vol handel naar Mijdrecht. Ze komen snel van hun spulletjes af. Dit geeft deze onderdelenmarkt iets extra’s. Door de diversiteit van de handelaren en particulieren wordt er over het algemeen goed zaken gedaan.

Tevens is er gelegenheid om met mede hobbyisten of oude bekenden die u tegen het lijf loopt, een praatje te maken in de koffiehoek. Een deel van de baromzet doneert de organisatie dit jaar aan de Nierstichting Nederland. Deze onderdelenmarkt is voor bezoekers geheel gratis en er is volop gratis parkeergelegenheid. De organisatie wil erop wijzen dat de vroege vogels de meeste en beste handel doen, want op is op en weg is weg!

Interesse om op deze onderdelenmarkt overtollige onderdelen of voorwerpen te verhandelen? Opgeven kan tot uiterlijk 12 april bij Roel Zeldenrijk via 06-53683625 of roelzeldenrijk@outlook.com

De markt is zondag 14 april open van 07.00 tot circa 14.00 uur. Alle informatie is ook te vinden op www.historie-herleeft.nl