﻿Kastanjes langs Fort bij Abcoude gerooid

De Ronde Venen – Natuurmonumenten heeft alle paardenkastanjes langs de walgang van Fort bij Abcoude moeten rooien om de veiligheid op het fort te bewaken. De monumentale bomen van zo’n 140 jaar oud waren aangetast door de kastanjebloedingsziekte en vormden een gevaar voor bezoekers van het fort. In alle bomen is verrotting tot in de kern aangetroffen. Als vervanging van de paardenkastanjes zal Natuurmonumenten binnenkort nieuwe lindebomen planten langs de walgang.

Door de zieke bomen kon Natuurmonumenten de veiligheid van bezoekers van het fort niet meer garanderen. Bovendien kunnen vallende bomen grote schade veroorzaken aan de kazerne of remises. Het fort behoort, als onderdeel van de Stelling van Amsterdam, tot Unesco Werelderfgoed.

Militaire functie

De gerooide paardenkastanjes hebben een flinke rol in de geschiedenis van Fort bij Abcoude. De monumentale bomen werden de pronkstukken van het fort genoemd. Naast hun hoge ouderdom en enorme omvang hadden ze ook een duidelijke militaire functie. Door de grote kastanjes werd het fort, dat als een heuvel in een vlak veenweidegebied lag, aan het zicht van de vijand onttrokken. De bomen waren opgenomen in het Nationale Register van monumentale bomen van Nederland van de Bomenstichting.

Kastanjebloedingsziekte

De kastanjebloedingsziekte komt uitsluitend voor bij paardenkastanjebomen en wordt veroorzaakt door een bacterie. Als een boom door de bacterie is aangetast, ontstaan er roestbruine vlekken op de stam. Uit die vlekken komt een stroperige vloeistof, waardoor het lijkt alsof de boom bloedt.

Nieuwe lindebomen

Natuurmonumenten heeft ervoor gekozen om een andere boomsoort terug te planten: de krimlinde. Lindebloesem lokt veel insecten, waar de vleermuizen op het fort van kunnen profiteren. Daarnaast past de groeivorm van deze boom goed in de walgang en is de boom minder gevoelig voor ziekten. Bovendien trekt dit type lindeboom minder bladluizen aan, die verantwoordelijk zijn voor een plakkerige laag onder de boom.