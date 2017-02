Onbekende kat in tuin, van wie?

Kudelstaart – Sinds ongeveer een week ‘woont’ er regelmatig een onbekende kat in de tuin van Florence in de Van Swietenstraat. Ook haar buren hebben de ‘zwerver’ al diverse malen zien lopen, met name tussen de flats aan de Van Swietenstraat en de Van Heyningenstraat.

Het gaat om een cyperse kat met witte bef en witte pootjes. Hij ziet er verzorgd uit, al voelt zijn vacht tamelijk ruw aan. “Hij mist kennelijk zijn thuis en wil dolgraag naar binnen, hetgeen niet kan vanwege mijn eigen kat”, vertelt Florence. Zij hoopt dat de eigenaar zich snel meldt om zijn of haar kat weer in de armen te kunnen sluiten. Contact opnemen kan via 0297-324748.