Veteranendag Uithoorn weer een geslaagde dag.

Uithoorn – De vorige week in Uithoorn georganiseerde Veteranendag is net als vorig jaar weer een geslaagde dag geweest. Een feest met gezellig samen zijn, elkaar weer ontmoeten, voorlichting en uitleg over de diverse oorlogs missies. Deze voorlichting werd gegeven door Pascal Bobbe. Na afloop van de film en dia’s konden vragen worden gesteld die zo goed mogelijk werden beantwoord. Na de dia’s en film kwam wethouder Polak op bezoek..Om ca. 13.00 u. was er voor iedereen een lekkere Indische maaltijd en kwam “Tante Lien” (Wieteke van Dort), de aanwezige met een muzikaal optreden uitstekend vermaken. De bijeenkomst werd zeer gewaardeerd en is volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar