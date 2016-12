Verkoop kaarten voor ziekenhuis Nigeria

Kudelstaart - Stichting Mission House bouwt een ziekenhuis in Ado Ekiti in Nigeria. Dit ziekenhuis, Helping Hands, wordt gebouwd voor de Nigeriaanse arts dokter Dare Ogunlusi. In dit ziekenhuis zullen patiënten geholpen worden ongeacht hun financiële status. Dit is afwijkend van wat normaal is in Nigeria, waar je geld moet hebben om geholpen te worden. Het ziekenhuis is nog niet helemaal af. Daarom is Willy Holling, secretaris van stichting Mission House, een kerstkaartenactie gestart. Willy Holling, maakt kerstkaarten met een speciale techniek met blowpens, een soort airbrush met de mond. Deze kerstkaarten zijn te koop na de gezinsviering in de Parochiekerk van Kudelstaart, Sint Jan Geboorte op zondag 11 december. De dienst begint om 11.00 uur en zal om circa 12.00 uur afgelopen zijn. Na de dienst wordt koffie geschonken en zijn de kaarten te koop. Ook zijn kaarten te koop die drie zussen van Willy Holling maakten met verschillende andere technieken, zoals embossing, borduren en 3D. De vier hopen op een goede verkoop, want hoe hoger de opbrengst hoe hoger de bijdrage aan stichting Mission House is van de stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer, OSA, die de aanvraag mogelijk zal verdubbelen.