Isa turnkampioen van SV Omnia!

Aalsmeer – Op donderdag 23 maart werd de finale van de onderlinge competitie wedstrijdturnen gehouden in gymzaal De Baccara in Aalsmeer. In december werd de eerste wedstrijd geturnd en nu de finale. Na twee wedstrijden wordt de balans opgemaakt. Eerst telt de plaatsing bij beide wedstrijden en bij gelijke klassering wordt er naar de punten gekeken. In totaal streden er 42 turnsters onder leiding van trainsters Anneke Nap, Mariët Tas, Ilse Sandifort, Gerda Kockelkorn en Erica Belandi om de prijzen. Helaas konden bij de finalewedstrijd Fenna Voorn, Guylaine Piet, Shania Bleeker en Veerle de Jong niet mee doen.

In een zeer verhitte gymzaal turnden de turnsters onder het toeziend oog van vele ouders, grootouders, broertjes en zusjes hun finale-wedstrijd.

In de categorie instap D2 was de uitslag als volgt: 1. Alisa Kockelkorn, 2. Ranya Hnassay, 3. Alicia den Ouden.

Categorie pupillen D2: 1. Sanne Klein, 2. Riva Smits, 3. Nada Hnassay.

Categorie pupillen D1: 1. Ayanna Hardjoprajitno, 2. Mara Meijer, 3. Dieuwertje Gerritsma.

Categorie jeugd D2: 1. Jet van Kooten, 2. Britt Beelen, 3. Tessa van den Haak.

Categorie junioren: 1. Isa Verzeilberg, 2. Anouk Caarls, 3. Fleur Snoek.

Categorie senioren: 1. Jasmin Aileen, 2. Kirsten Kniep, 3. Tanya Karoui.

De wisselbeker voor de verenigingskampioene kan worden gewonnen door turnsters uit de categorieën junioren en senioren. Isa Verzeilberg is nu de nieuwe verenigingskampioene 2017 van SV Omnia 2000! Hiervoor ontving ze de Wisselbeker uit handen van de kampioene van 2016, Jasmin Aileen.

Leiding en turnsters kunnen terugkijken op een mooie finale. Dit was tevens de laatste onderlinge wedstrijd geweest in gymzaal De Baccara, daar de onderlinge wedstrijden volgend seizoen zullen plaatsvinden in de nieuwe sporthal bij zwembad De Waterlelie.