Sint vervult wensen in De Lindeboom

Zaterdag 3 december kreeg winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht hooggeëerd bezoek. Sinterklaas en zijn Pieten kwamen dan gezellig langs om hun laatste inkopen voor pakjesavond te doen. En dat niet alleen. Er werden ook mooie prijzen uitgereikt: € 450,- (prijs naar keus) en verrassingspakketten. En.. er gingen veel kinderwensen in vervulling. Van 11.00 tot 13.00 uur was het vrolijke gezelschap te gast bij De Lindeboom. Naast pepernoten werden er ook prijzen uitgedeeld. Om 11.30 werd bekend gemaakt wie de winnaar was van €450,-. Deze prijzenregen is het hoogtepunt van de verbouwingsactie van het winkelcentrum.

Ook kinderen maakten kans op een geweldige prijs. Door hun wensenlijstje in te vullen en bij Boni in De Lindeboom in te leveren, konden ze een van hun wensen winnen. Om 12.00 uur was er een feestelijke prijsuitreiking in De Lindeboom, waarbij meerdere kinderen hun wens in vervulling zagen gaan. Voor uitgebreider nieuws en foto’s zie de Nieuwe Meerbode woensdag 7 december a.s.