Omgeving Dreef dag geen elektriciteit

Aalsmeer – In de omgeving van de Dreef en de Beethovenlaan zijn vorige week en de afgelopen dagen regelmatig storingen in het elektriciteitsnet geweest waardoor de openbare verlichting niet werkte. Geprobeerd is al om de verlichting weer aan te laten gaan, maar dit heeft slechts één avond gewerkt.

Om de storing nu echt te verhelpen en het netwerk te verbeteren zullen woensdag 1 maart van 08.30 tot 15.00 uur werkzaamheden plaatsvinden door Liander. Tijdens deze werkzaamheden zullen de omwonenden tijdelijk geen elektriciteit hebben.

De omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd door Liander. Voor vragen kan op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur gebeld worden naar 088-5426323.