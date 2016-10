Nieuwe expositie in Oude Raadhuis

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 22 oktober is in het Oude Raadhuis een nieuwe tentoonstelling geopend. ‘Starting over Late’ is de titel en exposanten zijn Claus-Pierre Leinenbach, Dik Box en Michel van Overbeeke. Leinenbach toont werken in de grote zaal. Claus-Pierre is een verrassende man, die zijn beeldende kunstenaarsschap begon met schilderen, maar het ook interessant vond om allerlei materialen uit te proberen. En zo ontdekte hij per toeval nylon. In zijn Zwaanshoekse atelier verknipt hij panties en naait ze in lagen over een gelaste of polystyrene vorm. In de tuinzaal werken van kunstenaar, vormgever en organisator Dik Box. Hij opereert vanuit zijn atelier in Cruquius. Zijn monumentale beelden, mobiles, kinetische objecten of installaties, zijn op tal van plaatsen in het land geëxposeerd en te vinden in de openbare ruimte. Lang maakte Dik Box loodzware beelden, gemaakt van roest staal. Dit spoor heeft hij verlaten voor steriele installaties bestaand uit kwetsbare componenten. De seringenwolken in de tuinkamer kan worden gezien als een metafoor voor de kringloop der dingen. In dit specifieke werk toont hij de opkomst en de neergang van de bijzondere seringencultuur in Aalsmeer. Michel van Overbeeke heeft de kleine zaal ingericht. Michel behoort tot een generatie kunstenaars die vanaf de jaren zestig ononderbroken gewerkt heeft aan een oeuvre waarbinnen het bijbelse thema een cruciale rol heeft gespeeld. Een aantal, door hem gebezigde disciplines zijn: aquarel, ets, zeefdruk, olieverf, video, fotografie, maar ook glas, brons en keramiek. Zo ontwierp hij de lampen in het Provinciehuis in Haarlem en de glas-in-loodramen in bijvoorbeeld de St. Bavo kerk in Haarlem. Op de expositie in de voorkamer van het Oude Raadhuis toont hij het project de maaltijd als metafoor voor het leven. Een gratis kijkje gaan nemen kan tot en met 4 december iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Adres van het Oude Raadhuis is Dorpsstraat 9 in het Centrum.

Foto: Seringenwolken van Dik Box.