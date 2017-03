Extra aandacht voor verkeersveiligheid

Amstelland – De snelheidscampagne gaat weer van start! Nu het weer lente wordt en kinderen vaker buiten spelen, is het extra belangrijk om rustig te rijden. Daarom hebben de gemeenten in Vervoerregio Amsterdam campagne-posters geplaatst en wordt samen met politie, scholen, Team Alert en VVN extra aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid.

Wist u dat hardrijders in woonwijken vaak bewoners zelf zijn? Meestal rijden mensen onbewust harder dan de toegestane snelheid wanneer ze de weg goed kennen. Ongemerkt zorgen brede wegen en argumenten als ‘er gebeurt toch nooit iets’ voor verandering in het rijgedrag. Maar ook kleine overschrijdingen van de snelheidslimiet hebben gevolgen voor de verkeersveiligheid. Daarom wordt ook dit jaar weer aandacht gevraagd voor de maximale snelheid, zodat iedereen veilig over straat kan.

Kwetsbare verkeersdeelnemers

Wanneer iedereen beter oplet in de bebouwde kom wordt het veiliger voor iedereen. En zeker voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen en senioren. Vooral voetgangers en fietsers lopen risico in het verkeer. Veel mensen weten niet dat zelfs een aanrijding met 30 kilometer per uur voor één op de tien voetgangers al dodelijk is. Bij 50 kilometer per uur overleeft de helft van de voetgangers de klap niet. Houd u daarom aan de limiet wanneer u op een 30 of 50 kilometerweg rijdt!