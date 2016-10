De Zuidooster nu JOGG school

Aalsmeer – De eerste schooldag na de herfstvakantie begon op OBS De Zuidooster bijzonder vrolijk en gezond. De Zuidooster mag zich sinds maandag 24 oktober JOGG-school noemen. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en hier gaan ze op de school hard(er) aan werken.

Voor de officiele start was wethouder Ad Verburg naar De Zuidooster gekomen, samen met kinderburgemeester Sophie van Raaphorst en mascotte Druppie. Om tien uur begon de gezellige presentatie, het was koud, maar gelukkig droog. JOGG houdt onder andere meer bewegen in en dit kwam best goed uit, beetje warm springen.

Maar JOGG is ook gezond eten en drinken. Op De Zuidooster gaan ze nu elke dag in de pauze om tien uur een gezond tussendoortje (fruit) eten en de kinderen gaan meer water drinken. Alle leerlingen kregen een beker met hun naam erop, zodat bij het glaasje water geen vergissingen qua beker gemaakt kan worden. De JOGG presentatie werd besloten met een gezonde traktatie, allemaal een appel van Albert Heijn.

Eigen foto De Zuidooster