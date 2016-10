Brand in woning op Raadhuisplein

Aalsmeer – Rond half twee in de middag is vandaag, zaterdag 22 oktober, brand ontstaan in een hoekwoning boven de winkelgalerij op het Raadhuisplein. De politie en de brandweer waren snel ter plaatse.

Dikke rookpluimen kwamen uit de ramen zowel aan de voor- als aan de achterzijde. De bewoners waren op het moment van de brand niet in het huis. Ze kwamen net aan lopen en hebben, net als heel veel nieuwsgierigen, de brandweer zien blussen.

In de woning was een kat aanwezig. Brandweermannen hebben het bewusteloze dier snel naar buiten gedragen en reanimatie toegepast. Niet bekend is of de kat het overleefd heeft. De omgeving van het huis was door de politie afgezet met linten, zodat de brandweer de ruimte had om het vuur te lijf te gaan. De omstanders verzamelden zich vooral voor het gemeentehuis.

De brand was snel geblust. In het huis is veel rook- en waterschade. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.