39e Bosdijkloop een groot succes

Vinkeveen – Afgelopen zondag 19 februari organiseerde Toer Trimclub De Merel de 39ste versie van de jaarlijkse PK Sport Bosdijkloop in Vinkeveen. Wethouder Alberta Schuurs gaf het startschot op de Kerklaan. De Bosdijkloop trok een grote stroom hardlopers naar Vinkeveen.

Deelname

In de ochtend had het geregend, maar tijdens de loop was het droog, bewolkt, zeven graden, maar wel met een krachtige westelijke wind. Ideale omstandigheden om op alle afstanden volop strijd te leveren en snelle tijden te lopen. Met maar liefst 83 ‘thuislopers’ uit Vinkeveen op een totaal van 506 deelnemers. Bij elk kilometerpunt stond een afstandsbord. De lopers waren blij met deze grote borden langs het parcours; ze konden hierdoor namelijk regelmatig controleren of ze nog op schema liepen.

Jeugdloop

Om 11.30 uur ging een enthousiaste groep jeugdige atleten van start in de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar. Bij de jongens ging als eerste Marcus Ockers uit Amstelveen onder het finishdoek door in een tijd van 3:30 min. Bij de meisjes was de winnares Esmee Meering uit Uithoorn in een tijd van 3:46 min. Alle kinderen kregen een medaille als herinnering.

5 kilometer

De snelste op de 5 kilometer bij de heren was de uit Leiden afkomstige Matthijs Horlings. Hij liet een tijd afdrukken van 17:58 min. Bij de dames won Christine Toonstra uit Nederhorst den Berg. Zij liep de vijf kilometer in een tijd van 20:51 min.

10 kilometer

De afstand van de 10 kilometer heeft altijd het grootste deelnemersveld. De winnaar bij de heren was Kevin Viezee uit Amsterdam met een snelle tijd van 33:04 min. Bij de dames won Karin Vissers uit Hilversum met een prachtige tijd van 38:28 min.

Halve marathon

Niet minder dan 21,1 kilometer moest worden afgelegd voor het koningsnummer. De overwinning ging bij de heren naar de uit Amsterdam afkomstige Daniel Korevaar met een snelle tijd van 1:12:41. Het was zijn eerste overwinning op de halve marathon van de PK Sport Bosdijkloop. Daniel kreeg een wisselbeker. Slechts enkele seconden na de winnaar werd Wilfred Verhagen uit Woerden tweede met 1:13:33, hij was in 2015 de winnaar. Brent Pieterse uit Nieuwkoop was vorig jaar nog tweede, maar dit jaar derde met 1:13:54.

Bij de dames was de overwinning voor Samantha de Knijff uit Hilversum met een tijd van 1:31:20. Ook voor haar de eerste overwinning op de halve marathon van de PK Sport Bosdijkloop. Ook Samantha kreeg een wisselbeker. Anousjka Timmermans uit Haarlem werd tweede met 1:32:40. De derde plaats was voor Vanesse van Voskuilen uit Boskoop met 1:36:13. Alle overige uitslagen staan vermeld op www.uitslagen.nl en www.ttcdemerel.nl.

Foto van de start van de 5 kilometer (eigen foto).

Auteur: Ger Hulsman