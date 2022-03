Zwembad De Otter kondigt sluiting aan

Uithoorn – Zwembad De Otter in de wijk Kootpark-Oost heeft aangekondigd de deuren te sluiten met ingang van 8 mei. Het bericht zorgde voor veel reacties van inwoners en ouders met lessende kinderen. Ook riep de aangekondigde sluiting een aantal vragen op aan het adres van de gemeente. Bijvoorbeeld over mogelijke financiële steun voor de zwemvoorziening.

Zwembad De Otter is eigendom van Aqua Uithoorn BV. Deze zelfstandige onderneming kocht de grond waarop het zwembad staat in 1988 aan van de gemeente voor de bouw van een overdekt zwembad. In 1989 sloot het een overeenkomst met de gemeente: een subsidieregeling voor een vastgestelde periode van 25 jaar (tot 2014) met daarbij de verplichting om zwemlessen aan te bieden. Het zwembad in Kootpark wordt sindsdien dan ook voornamelijk gebruikt voor instructiezwemmen en trainingen. Voor recreatief zwemmen wordt door veel inwoners uitgeweken naar zwemlocaties elders.

Hoge energieprijzen

Sinds het aflopen van de subsidieovereenkomst en daarbij de verplichting om de zwemvoorziening in stand te houden, heeft Aqua Uithoorn BV de vrije keuze om door te gaan, of een nieuwe invulling voor het complex te kiezen. De eigenaar denkt al enige jaren na over een mogelijke toekomst van de locatie. Zolang deze plannen nog niet concreet waren, bleef het zwembad de zwemlessen voortzetten. Dit werd volgens de ondernemer de afgelopen jaren wel een steeds grotere uitdaging, door corona en de stijgende energieprijzen. Nu de energieprijzen een ongekende hoogte hebben bereikt, blijkt openhouden niet meer haalbaar. Deze week vernamen wij van Aqua Uithoorn BV het besluit om dit voorjaar de deuren van het zwembad definitief te sluiten. De sauna blijft nog wel open.

Subsidie voor lesbad

Op het bericht van het zwembad kwamen veel reacties. Onder meer met de vraag of de gemeente geen financiële ondersteuning kan bieden. De gemeente begrijpt de roep vanuit de inwoners voor een zwemlesvoorziening in Uithoorn, maar benadrukt dat het hier om een besluit van een particulier ondernemer gaat. Mogelijkheden om het lesbad open te houden via een subsidieregeling zijn er op dit moment niet. Voor alle zwemmogelijkheden en zwemlessen zal uitgeweken moeten worden naar de zwemfaciliteiten in de omgeving. Voor vragen over de lopende lespakketten kan contact opgenomen worden met zwembad De Otter.