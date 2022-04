Zonnige monstertocht Bromfiets Genootschap

Aalsmeer – ’s-Morgens nog hier een daar wat wit op straat, de bruggetjes glad, maar gedurende de zondag kwam het zonnetje door en de koude lichamen warmer. Na twee jaar uitstel werd 10 april de monstertocht van het Bromfiets Genootschap gereden. 120 kilometer met de oude 50cc bromfietsjes is een uitdaging. Voor mens en materiaal. De mens tegen de kou, tegen de zere bips en kramp in de handen van het schakelen. Voor het materiaal, blijft de bougie vonken? Is die nieuwerwetse benzine echt niet schadelijk voor het oude motortje?

Alles ging goed. Hoewel, waar eigenlijk linksaf geslagen moest worden werd er rechtsaf genomen. Dat mocht de pret en de mooie route niet drukken. Prachtige vergezichten, ontluikende zomer. Vrouwentroost weet de meeste tourritrijders wel. Maar Snelrewaard, Gnephoek, Teijlingen of het mooie Fort Wierickerschans, daar hebben toch veel deelnemers nog nooit van gehoord. De lammetjes kwamen nieuwsgierig kijken naar het vrolijke gesnor, het publiek genoot van de oude brommers. Altijd veel bekijks en heel veel vragen. “Vroeger had ik ook zo’n mooie brommer.” Tja, de trotse deelnemers van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap hebben ze nog steeds en met veel liefde en toewijding worden de fietsjes perfect onderhouden.

Na zo’n 4½ uur was iedereen weer veilig in Aalsmeer en werd er door de deelnemers en toegestroomde liefhebbers nog lang nagepraat over hoe de mooie dag was verlopen. Zonder noemenswaardige brokken, geen pechgevallen. Moe en voldaan en met een glimlach de nacht in. Op naar een volgende rit en die komt er zeker, aldus de heren en dame van het Bromfiets Genootschap.