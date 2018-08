Zonnepanelenactie in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn de eerste zonnepanelen op daken gelegd die inwoners hebben gekocht na de inkoopactie die is gehouden. Honderden inwoners kwamen voor de zomer op de avonden af waar informatie werd gegeven over voordelen van panelen. Komende weken worden 900 zonnepanelen op daken gelegd en dat aantal neemt nog toe. Wethouder Kiki Hagen (Duurzaamheid) ging kijken bij de installatie van zonnepanelen bij Mijdrechtenaar Harrie Rutten. Rutten is blij dat de zonnepanelen nu geplaatst zijn. “Ik had het veel eerder moeten doen. Dan had ik geprofiteerd van de mooie zomer’’, zegt hij.

Niet alleen op het zuiden

Wethouder Kiki Hagen is blij met zulke betroken bewoners. “Zonnepanelen zijn de eerste stap naar een energie neutrale gemeente. Interessant is dat de investering in zonnepanelen al in zes jaar kan worden terug verdiend. En plaatsing is echt niet alleen maar interessant als je over een dak op het zuiden beschikt.’’

Reinier Schneider van het Energieloket: “Dat klopt. Zonnepanelen worden zelfs vaak op het oosten en westen gericht. De zon staat dan op de panelen als de vraag naar elektriciteit in huis het hoogst is.” Wethouder Hagen vervolgt: “Het is goed om te zien dat idealistische inwoners als Harrie Rutten de stap nu nemen! Ik ben benieuwd hoeveel inwoners als hij de offertes van Groenpand zullen tekenen.’’