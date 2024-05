Zonnehuispenning voor 90-jarige vrijwilliger van Tympaan De Baat￼

Regio – Dinsdag 21 mei heeft de 90-jarige Lena de Groot de zonnehuispenning ontvangen van de Zonnehuisgroep Amstelland. De zonnehuispenning wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen die zich belangeloos inzetten voor kwetsbare mensen en groepen in eigen dorp of wijk. Het zijn vrijwilligers die zich inzetten om ouderen te helpen de eigen regie, contacten en zelfstandigheid in hun omgeving zo lang mogelijk te onderhouden.

Inspiratie

Lena is ook actief als vrijwilliger bij de werkgroep Dementiezorg De Ronde Venen van Tympaan De Baat en helpt mee met de organisatie van informatieve avonden rondom het thema dementie. Ook is ze regelmatig gastvrouw bij het mantelzorg- en dementie trefpunt in Abcoude. Daarnaast is zij coördinator van de NPV in Abcoude en Baambrugge en vrijwilliger bij stichting Thuis Sterven Vecht & Venen. Tanja en Ester van Dementiezorg De Ronde Venen hebben haar voorgedragen. Zij geven aan dat Lena een inspiratie is voor velen hoe je ook op hogere leeftijd een bijdrage kunt leveren aan de samenleving.

Bij de uitreiking vertelde Lena dat ze dit dankzij haar goede gezondheid kan blijven doen en inspiratie en motivatie vindt in haar geloof. Haar leidraad is: “Zie elkaar en zie de mensen om je heen.”

