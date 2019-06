Mijdrecht – Elk jaar organiseert de Zonnebloem een loterij. Als u hen heeft gemist op de jaarmarkt en u wilt nog loten kopen is dat geen probleem. U kunt ze gewoon nog telefonisch bestellen bij mevrouw Bühling via 06-39276558. De loten kosten 2 euro per stuk. Door het kopen van een lot helpt u de Zonnebloem. Op 7 oktober is de trekking. U kunt uw lot ook online registreren, U ontvangt dan op 9 oktober via uw mail bericht of u heeft gewonnen.