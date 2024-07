Zomerfietstochten met Natuurpraatje

Regio – Op dinsdagavond 11 juni fietste ze de eerste zomerfietstocht georganiseerd door IVN De Ronde Venen en Uithoorn. De zomer was bij 12 graden nog ver te zoeken. Met 20 stoere fietsers gingen we op pad en wat zijn we natgeregend. Maar het was een leuke avond. Gelukkig hebben ze nog 4 tochten op het programma. De volgend tocht is op dinsdagavond 9 juli. Ze vertrekken om 19.15 uur vanaf het Raadhuisplein tegenover het Kruidvat in Mijdrecht. Ze fietsen een route van circa 25 kilometer, in de directe omgeving. Ze fietsen een rustig tempo, dus ook geschikt voor fietsers zonder elektrische ondersteuning, Halverwege is een pauze waar een van de natuurgidsen een natuurpraatje zal houden. Neem zelf iets te drinken mee. De laatste twee fietstochten zijn op vrijdagmiddag 23 augustus en 6 september. Let op want ze vertrekken dan van een andere locatie. Op 23 augustus vertrekken we om 13.30 vanaf het Spoorhuis in Vinkeveen; Op 6 september om 13.30 vanaf het Spoorhuis in Uithoorn. Opgave niet nodig. Info: Anja de Kruijf 06-58924521.

Foto: aangeleverd