Zomerfeest bij Molenstaete

Aalsmeer – Voor een feestelijke zomer-barbecue hoef je niet ver van huis te gaan. Afgelopen weekend werd door twee bewoners van het appartementencomplex Molenstaete in het Centrum een barbecue georganiseerd. Voor de derde keer alweer, in de mooie binnentuin van het complex met uitzicht op de molen. Bijna alle bewoners, op een paar vakantiegangers na, waren aanwezig. Het weer was uitstekend.

Vooraf kregen de nieuwe bewoners, onder het genot van een drankje, de gelegenheid

om met ieder die hier woont, beter kennis te maken. De stemming was opperbest. De barbecue en alle extra’s waren goed verzorgd.

Na afloop van de barbecue pakte de kok zijn accordeon. Dat zorgde voor nog meer gezelligheid. Er werd zelfs gedanst en gezongen. Alle zorgen en (wereld)problemen werden even vergeten.

Het was een genoeglijk samenzijn met elkaar. Nadat de feestgangers huiswaarts keerden kwamen er donkere wolken en begon het te regenen.