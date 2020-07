Zomerconcerten brengen weer muziek in Aalsmeer

Aalsmeer – Na maanden van afwezigheid is er binnenkort weer livemuziek te horen in Aalsmeer. Het Flower Art Museum, KCA, De Oude Veiling en de Historische Tuin hebben de handen ineengeslagen en organiseren deze zomer enkele kleinschalige concerten.

Voor liefhebbers van livemuziek was er de afgelopen maanden weinig te genieten. Ook in Aalsmeer moesten concerten en evenementen vanwege de coronacrisis worden afgezegd en kwam het culturele leven tot stilstand. Nu er voorzichtig meer bewegingsruimte komt, kan er ook weer muziek klinken. Het initiatief voor een eerste reeks concerten komt van het Flower Art Museum, KCA, De Oude Veiling en de Historische Tuin. Op deze locaties vinden doorgaans tal van activiteiten plaats waarbij muziek in veel gevallen een belangrijke rol speelt.

De organisaties willen graag een positief signaal afgeven, zowel naar het publiek als naar de muzikanten die met een lege agenda kwamen te zitten. Veiligheid staat voorop, daarom is gekozen voor kleinschalige concerten met maximaal 30 bezoekers, waarbij 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd.

Little Boogie Boy

Het eerste concert is van een rasartiest van Kudelstaartse bodem, te weten ‘Little Boogie Boy’ Hein Meijer. Vrijdag 24 juli geeft hij samen met contrabassist Jan den Boer een intiem concert in het Flower Art Museum. Hein Meijer staat garant voor onvervalste Chicago en Mississippi blues. Al vele jaren speelt hij in binnen- en buitenland met zijn Little Boogie Boy Blues Band en met tal van Amerikaanse bluesgrootheden.

Little Boogie Boy Hein Meijer.

Jazztrio Jos van Beest

Jazzliefhebbers komen vrijdag 7 augustus aan hun trekken als in De Oude Veiling een optreden plaatsvindt van het Jos van Beest Trio. Pianist Jos van Beest omlijstte met zijn spel twintig jaar lang de uitzendingen van Radio Wereldomroep. Behalve in Europa is hij een graag geziene gast in de concertzalen in Japan. Zijn swingende spel is terug te horen op vijftien albums, de meeste gemaakt in samenwerking met zangeres en echtgenote Mariëlle Koeman.

Country-folk van NinaLynn

Vrijdag 28 augustus is in de Historische Tuin een concert van de talentvolle singer-songwriter NinaLynn Woerden. De Uithoornse maakt muziek die is in te delen in het Americana-genre: authentieke country en folk in een modern jasje. NinaLynn bracht vorig jaar al een demo-cd uit en is momenteel bezig met een studio-album met eigen nummers. Bij dit concert in de corridor van de Historische Tuin zingt en speelt zij samen met een speciale gast.

Kaartverkoop

Kaarten voor de zomerconcerten zijn vanaf heden te koop en kosten 20 euro per stuk. Per concert zijn maximaal 30 kaarten beschikbaar. De optredens beginnen om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) en duren vijf kwartier tot anderhalf uur. Er is geen pauze, wel is het mogelijk voor of na het concert een drankje te bestellen. Kaarten bestellen kan via www.skca.nl onder Ticketshop.

Jos van Beest met echtgenote Mariëlle Koeman.

Voorproefje

In het programma That’s Life op Radio & TV Aalsmeer wordt donderdag 9 juli aandacht besteed aan het initiatief. Ook komen NinaLynn en Hein Meijer live enkele nummers spelen. De uitzending is van 20.00 tot 22.00 uur, te beluisteren op Radio Aalsmeer en te zien op het lokale tv-kanaal (Caiway kanaal 12, KPN/Telfort kanaal 1389).