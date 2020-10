Zittend swingen met Little Boogie Boy in Bacchus

Aalsmeer – Ook de organisatie van Bacchus moest zich schikken aan de nieuwe regels van het kabinet wat betreft het aantal bezoekers in één ruimte. Geen 50 bezoekers, maar slechts 30 personen bij een concert. Best een domper, want het optreden van de Little Boogie Boy Bluesband in de grote zaal afgelopen zaterdag 3 oktober was volledig uitverkocht.

Zanger en gitarist Hein Meijer.

Er werd aan gedacht het concert niet plaats te laten vinden, maar gelukkig is besloten om de spots in de opnieuw gerangschikte zaal (voor 30 bezoekers) toch door te laten gaan op een vroeger tijdstip om zo ook te voldoen aan de andere nieuwe regel (22.00 uur sluitingstijd).

Little Boogie Boy Bluesband. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Het werd een goed en gevarieerd optreden van gitarist en zanger Hein Meijer, bassist Jan den Boer en drummer Bert Fonderie. De bezoekers genoten van het swingende blues-repertoire. “Het was heel leuk”, aldus een bezoeker. “Alleen jammer dat we moesten blijven zitten.” Tja, ook één van de corona-regels. Maar, zoals eveneens werd opgemerkt: “Fijn toch, dat het nog mogelijk is!” En zo is het maar net.