Zingen voor kindertehuis in Uganda

De Kwakel – In de kerk van St. Jans Geboorte in De Kwakel, Kwakelsepad 4, zal 15 december om 15.00 uur een kerstconcert worden gegeven door zanggroep The Bridges uit De Kwakel in samenwerking met zanggroep Experiment uit Hoofddorp.

Dat wordt genieten van prachtige kerstliederen die door beide koren soms gezamenlijk gezongen zullen worden. De volledige opbrengst van dit concert gaat naar het goede doel kindertehuis Foodstep in Uganda (www.foodstepuganda.be)

Foodstep is een non-profit organisatie door een Belgisch echtpaar opgericht en geleid, die zich ontfermt over kinderen die achtergelaten zijn op straat of door andere omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Foodstep geeft hen weer hoop, scholing en een goede toekomst.

Jim en Corry Compier nauw betrokken

Hierbij zijn Jim en Corry Compier uit De Kwakel nauw betrokken. Zij gaan er op eigen kosten een paar keer per jaar heen en zij zorgen ervoor dat alle donaties volledig terechtkomen bij Foodstep. Om dit mooie doel te kunnen blijven steunen, vragen de koren een kleine bijdrage van 5 euro voor een entree kaartje.

Zanggroep The Bridges is een kerkkoor in De Kwakel met 28 enthousiaste leden en voor de kerstperiode uitgebreid naar 40. Inmiddels bestaat dit koor 55 jaar en staat onder leiding van dirigent Leo van Rijt. Het repertoire varieert van licht klassiek tot gospels en alles wat daar tussen zit. Het koor wordt regelmatig begeleid door pianiste Oksana Polman, die ook zanggroep Experiment begeleidt.

Zanggroep Experiment bestaande uit 30 enthousiaste dames is al 50 jaar actief. Zij hebben een totaal ander repertoire, voornamelijk popmuziek. Onder leiding van dirigente Wendy Vos zingen zij op diverse podia, waaronder Paradiso.

Dit bijzondere evenement meemaken? Maak 5 euro over op NL42RABO0363592644 onder vermelding van kerstconcert Foodstep en vermeld uw naam. De kaart(en) liggen dan 15 december klaar bij de ingang. Tevens is het mogelijk kaarten op de dag zelf aan de deur te kopen, liefst cash, via QR-code of op 1 en 8 december tussen 10.30 uur en 11.00 uur achter in de kerk.

Zingen voor kindertehuis Foodstep in Uganda. Foto: aangeleverd.