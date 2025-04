Fotoworkshop De Ronde Venen toont diversiteit

De Ronde Venen – Elk jaar is er bij fotoworkshop De Ronde Venen een vrij thema, waarbij de leden een serie van drie mogen inleveren. Deze wordt vervolgens gejureerd door een professionele fotograaf. Dit keer was dat Liset van den Hoek, een graag geziene gast bij de club die haar visie op de series gaf.

Ze vertelt: “Wat is een serie? Een reeks foto’s met samenhang? Het verband tussen de foto’s geeft de reeks een extra dimensie. Die extra dimensie kan in een onderwerp, idee of vorm zitten. Er hoeft geen verhaal in te zitten, maar de serie moet wel een uitdaging zijn voor de kijker.”

Een diversiteit aan series was ingeleverd, die werden besproken door Liset. Ze had een Top 3 geselecteerd. Nummer 1: ‘Vissen’ gemaakt door Marrie den Braber, een spannende, sterke serie met een mooi verhaal. Nummer 2: ‘Meervoudige belichting’ gemaakt door Theo van Stal, een bijzondere kunstige serie. Nummer 3: ‘Raster lijnen vormen’ gemaakt door Laurine Nuij, heel aparte serie van rasterpatronen met iets erachter in zwart wit.

De foto’s staan op de website en zijn binnenkort te bewonderen in een expositieruimten in De Ronde Venen. Meer informatie over de fotoclub: www.fotoworkshopdrv.nl.

Op de foto: Nummer 1 ‘Vissen’. Foto: Marrie den Braber.