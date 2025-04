Lezing, documentaire en herdenkingsdiner bij Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude

Vinkeveen – In april 1943 vluchtten vijf jonge Nederlanders over de Noordzee voor de Duitsers. Doel was om zich in Engeland aan te sluiten bij het verzet. Het werd een tocht vol gevaar, dwars door mijnenvelden en vlak langs patrouillerende Duitsers. Van alle pogingen tijdens WO II om Engeland over zee te bereiken haalde minder dan 25% het doel.

Ze maakten de oversteek met een overnaadse houten Helderse vlet met donker gemaakte Sharpie zeilen. De bemanning beschikte over buitenboordmotoren, roeiriemen en 100 liter brandstof van de zwarte markt. Het 5,5 meter lange bootje kreeg de naam van de enige vrouw aan boord: Yvette. Deze groep Engelandvaarders deed er alles aan om zo stil mogelijk de branding te doorbreken. De angst voor ontdekking was groot, dus in het begin roeide men om geluid te vermijden. Hoewel de overtocht goed voorbereid was, verliep alles verre van probleemloos.

De Telegraaf Vaarkrant maakte de reis van de Yvette opnieuw in 2014. Dit werd gedaan in een exacte replica van de zeilboot van de Engelandvaarders uit 1943. Aan boord waren ook kleinkinderen van de oorspronkelijke bemanning. Schipper was watersportjournalist en WVA-lid Epco Ongering. Hij kreeg het zeil voor de Yvette II gedoneerd van de Vinkeveense Sharpie zeiler en erelid van de WVA Cor van Wijk.

Van de reis werd voor National Geographic Channel een documentaire gemaakt. De lezing van Epco Ongering en de National Geographic documentaire is gratis te beluisteren en te bekijken bij Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude aan de Baambrugse Zuwe 143F (Zandeiland 4) op 4 mei om 15.00 uur. Afsluitend is er een 3-gangen herdenkingsdiner voor € 25,–. Reserveren: secretariaat@wvavinkeveen.nl. Na het diner kunnen gasten de Nationale Herdenking op de Dam bekijken met natuurlijk de twee minuten stilte.

Op de foto: Het 5,5 meter lange bootje kreeg de naam van de enige vrouw aan boord: Yvette. Foto: aangeleverd.