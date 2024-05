Zilver op NK ShowTwirl voor Bente van Ballegooi

Mijdrecht – Tijdens het Nederlands Kampioenschap ShowTwirl op 11 mei in Almere heeft een lid van TwirlPower, onderdeel van Muziekvereniging VIOS, zich weten te plaatsen voor het Europese Kampioenschap. De 11-jarige Bente van Ballegooij behaalde een zilveren medaille en mag deel gaan uitmaken van de Nederlandse equipe.

Zaterdag 11 mei was het een spannende dag. Heel showtwirlend Nederland had zich verzameld in Almere voor het Nederlands Kampioenschap ShowTwirl. Bente beoefent dit onderdeel nu anderhalf jaar en had zich in haar categorie geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap. Tijdens deze wedstrijd zouden ook de tickets voor het Europese Kampioenschap verdeeld worden. Om hiervoor in aanmerking te komen moest je wel een podiumplaats halen, dus goud, zilver of brons winnen. En je moest de minimale plaatsingspunten behalen.

ShowTwirl is een combinatie van twirlen (draaien) met de baton en daarbij andere accessoires. En het geheel moet een verhaal vertellen. Bente haar show gaat over een boze heks die een lieve heks wil worden. Met haar routine van twee minuten vliegt Bente met haar bezem over de vloer, brouwt ze een toverdrank en lukt het haar bijna om in een lieve heks te veranderen. Vele uren van training zitten er al in deze show. Op deze belangrijke dag ging de show erg goed en wat er misging met de attributen wist Bente tijdens de show onzichtbaar voor de jury op te lossen. En na een lange dag was daar de prijsuitreiking en kreeg Bente een zilveren medaille omgehangen voor haar tweede plaats en kreeg zij het felbegeerde EK-ticket. Van 10 t/m 13 oktober zal Bente in Eindhoven het op gaan nemen tegen deel-nemers uit 12 landen. Het is haar eerste Europese Kampioenschap. Bijzonder detail is dat haar moeder, die toen bij VIOS Mijdrecht lid was, in 2003 haar eerste EK draaide met ShowTwirl, onder leiding van dezelfde trainster als Bente nu heeft.

Foto aangeleverd door VIOS.