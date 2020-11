Zijdelwaard krijgt sporthal, buurtcentrum en kinderopvang

Uithoorn – De wijk Zijdelwaard krijgt een nieuwe sporthal, buurtcentrum en kinderopvang op de locatie van sporthal De Scheg. Inmiddels zijn er mooie mijlpalen bereikt voor deze multifunctionele accommodatie. Het contract met de winnaar van de aanbesteding voor ontwerp en bouw is getekend. Ook is met kinderopvang Solidoe een intentieovereenkomst getekend. Dit betekent dat zij straks kinderopvang verzorgen in de nieuwe accomodatie. Het winnende ontwerp is online te bekijken.

Voor het ontwerp hebben de gebruikers ideeën en eisen aangedragen, die zoveel mogelijk meegenomen zijn in het plan. Uit de Design&Build-aanbesteding kwam het plan van architectenbureau Sportbouwers als winnaar uit de bus. Afgelopen week zijn, op een binnen de covid-19-maatregelen zo feestelijk mogelijke wijze, door alle partijen de handtekeningen gezet onder het contract. Wethouder Jan Hazen is zeer verheugd met deze stap. Hij benadrukte dat in dit plan niet alleen duurzaam bouwen een thema is, maar dat er ook deels circulair wordt gebouwd. Dit houdt in dat er materialen uit de oude sporthal worden hergebruikt, zoals de staalconstructie.

Presentatie ontwerp

Het krijgt naast een sporthal onder meer ruimte voor een huiselijke Buurtkamer, een Sportcafé en een speels kinderdagverblijf. De sfeer van de nieuwe hal is natuurlijk en groen. Niet alleen door de duurzame materialen en energiebesparende aanpak, maar ook door de natuurlijke afwerking. Het ontwerp van de MFA is vanaf dit moment online te bekijken via de website Uithoorndenktmee.nl.

De sporters, scholen en huurders van ’t Buurthuis worden binnenkort uitgenodigd voor een toelichting op het ontwerp door de architect. Heeft u andere vragen over het ontwerp? Dan kunt u een reactie achterlaten op de site of contact opnemen met de gemeente via vastgoed@uithoorn.nl of T (0297) 513 111 (vragen naar de heer Gerritsen of mevrouw Schavemaker).

Start gebruik tijdelijke sporthal op het evenemententerrein in Legmeer-West: 1 maart 2021

Start sloopwerk en aansluitend nieuwbouw: maart 2021

Oplevering nieuwbouw mei 2022

De nieuwbouw wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Leefomgeving Schiphol.