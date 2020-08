Zestig jarig huwelijksjubileum voor Wil en Nel de Veld

Wilnis – Vorige week vierde Wil en Nel de Veld het heugelijk feit dat zij 60 jaar geleden in het huwelijksbootje stapte. Burgemeester Divendal kwam speciaal hiervoor even op bezoek. Het bruidspaar is 60 jaar geleden in Hoofddorp in het huwelijk getreden. Hun eerste woning stond aan de Herenweg in Wilnis. Toen daar het kantoor van Voorbij gebouwd werd, zijn zij verhuisd naar de Padmosweg, waar zij meer dan 30 jaar gewoond hebben. Inmiddels wonen ze al weer 20 jaar aan de Buitenkruier in Mijdrecht.

Het echtpaar heeft elkaar leren kennen op de scouting. Wil de Veld was in zijn werkzame leven loonadministrateur bij een bouwbedrijf. Nel de Veld is actief geweest in diverse koren en was tot voor kort nog gastvrouw bij het Johannes hospitium in Wilnis.

Op dagen dat het maar een beetje kan, pakken ze de fiets. Tochtjes van 50 km zijn eerder gewoonte dan uitzondering. Beide zijn nog in goede gezondheid en genieten van hun kinderen en kleinkinderen.