Zestig jaar getrouwd: “Altijd leuk met elkaar”

De Kwakel – Dat het echtpaar Van der Vlugt – Zandvliet zestig jaar getrouwd is, dat is niet te missen. Voor hun deur aan het prachtige Fort in De Kwakel hangt een megagrote foto van het paar. Met daarbij de tekst “60 jaar getrouwd!” Burgemeester Pieter Heiliegers bracht het diamanten paar een bos bloemen. Ze spraken over het leven in De Kwakel, hun huwelijksdag, kinderen, werk en hobby’s.

In 1961 trouwde het paar in de kerk van Kudelstaart. Ze gingen wonen langs de Amstel in Vrouwenakker. In het huis dat Jan van der Vlugt zelf heeft gebouwd. Daar kregen ze een zoon. Toen Willem Verlaan, Jans werkgever, drie jaar later een kwekerij begon op de Drechtdijk in De Kwakel verhuisde het gezin Van der Vlugt mee. Daar kregen zij een dochter. Na 6 jaar kocht Verlaan het Fort aan De Kwakel. Nu wonen ze daar 51 jaar aan het water waar ze een prachtig uitzicht hebben op Het Fort. Het Fort is een van de vier Forten van de linie Kudelstaart-Uithoorn. Jan is er jarenlang parkbeheerder geweest. En ook zijn vrouw Corrie heeft er lang gewerkt.

Vrijwilligerswerk

Naast zijn werk als parkbeheerder heeft Jan ook veel vrijwilligerswerk gedaan. Onder meer 20 jaar bij het Hoge Heem in Uithoorn. Zijn inzet bleef niet onopgemerkt: in 1992 werd hij Koninklijk onderscheiden. En Jan doet nog steeds veel vrijwilligerswerk, zo laat hij aan de burgemeester weten. Hij verleent mantelzorg aan mensen in de buurt, is nog vaak te vinden rond het Fort en hij doet geregeld snoeiwerk in de buurt. “Ik kan het gelukkig nog doen,” zegt Jan. “Mijn gezondheid laat het nog steeds toe.”

Geheim?

Sportief is het echtpaar ook. Jan vist nog elke week in clubverband. En Corrie heeft 25 jaar lang aan yoga gedaan. “Wat is eigenlijk jullie geheim?” wil de burgemeester tot slot weten van het echtpaar. “Gewoon doorgaan,” lacht de bruidegom. De bruid vult aan: “We hebben het altijd leuk met elkaar.”